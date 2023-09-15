Глава NASA пообещал рассказать всё, что агентство узнает об НЛО

Глава NASA, Билл Нельсон, подчеркнул, что агентство будет полностью прозрачным в отношении любых открытий в данной сфере.

Это решение было принято после того, как независимая комиссия по НАФ рекомендовала усилить сбор информации и сотрудничество с Пентагоном. «Миссия NASA заключается в том, чтобы познавать неизвестное. Что бы мы ни нашли, мы расскажем вам», — заявил Нельсон.

Кроме того, NASA стремится избавить термин «НЛО» от негативного имиджа, связанного с кинематографом и жёлтой прессой. Нельсон подчеркнул, что целью является перевод дискуссии о НАФ с уровня сенсаций в прессе на уровень научного анализа.

В заключение, руководитель космического агентства напомнил, что ни одно из наблюдений НАФ не подтвердило их внеземного происхождения. Однако, агентство планирует использовать все доступные ресурсы, включая космический телескоп «Джеймс Уэбб», для дальнейшего изучения.