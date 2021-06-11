Глава NASA рассказал о важности сотрудничества с Россией для США

Я сказал Дмитрию Рогозину: «Это уникальные отношения, в которых мы можем жить в мире, сотрудничая друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле». Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекращалось.