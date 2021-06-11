Глава NASA рассказал о важности сотрудничества с Россией для США

Наука и технологии
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Глава NASA рассказал о важности сотрудничества с Россией для СШАОб этом он даже беседовал с главой Роскосмоса
В сети появился материал, в котором журналисты издания Politico взяли интервью у директора NASA Билла Нельсона. В нём он в том числе рассказал о беседе с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
По его словам, российские работники космической отрасли также, как и американские, заинтересованы в продолжении сотрудничества.
Я сказал Дмитрию Рогозину: «Это уникальные отношения, в которых мы можем жить в мире, сотрудничая друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле». Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекращалось.
Отметим, что ранее в сети появилась информация о том, что Рогозин пригласил главу NASA в Россию. Он также выразил надежду на то, что укрепление отношений с американским коллегой позволит восстановить диалог с США.