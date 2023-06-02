Глава NASA заявил о борьбе с Китаем за воду на Луне

Глава NASA заявил, что «Соглашение Артемиды» создано для того, чтобы не было единственной страны, которая бы получила исключительные права на космическое пространство, в частности Луну и ресурсов на ней, и не допускала бы другие страны.

Нельсон заявил, что обеспокоен намерениями Китая осваивать Луну и допускает вероятность повторени сценария на островах Спратли в Южно-Китайском море: это острова в нейтральных водах, но Китай назвал их своей территорией и начал там строительство авиационной инфраструктуры. Поскольку Китай не входит в число стран-участниц «Соглашения Артемиды», поэтому Нельсон и считает, что Поднебесная будет претендовать на территории Луны и воду на спутнике Земли. К тому же и США, и КНР планируют высадку на Южном полюсе как раз там, где может быть вода.

По словам Нельсона, США могут высадиться на Луну уже в 2025-2026 году, при этом он опасается, что Китай сделает это раньше.

В связи с этим американцы планируют расширять «Соглашение Артемиды», основанное на «Договоре о космосе». «Соглашение Артемиды» предполагает сотрудничество в исследованиях Луны под руководством США и в сотрудничестве с космическими агентствами Европы, Канады и Японии.

Нельсон подчеркнул, что опасается повторения сценария с островами Спратли, поэтому NASA стремится сохранить «потенциальные резервы» воды, кислорода и водорода из которых состоит, «для международного сообщества и не допустить, чтобы Китай пришёл и сказал, что вода принадлежит им, как они сделали с островами».