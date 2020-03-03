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Глава Nokia уйдет в отставку после 25 лет работы в компании
Говорят, это случилось на фоне слияния компании с другим брендом
Как стало известно, 52-летний Раджив Сури, глава Nokia, уйдет 31 августа текущего года в отставку — спустя 25 лет работы в компании. При этом, судя по имеющимся данным, еще до 1 января 2021 года он останется в составе совета директоров.
По словам самого Сури, после того, как он покинет компанию, ему хотелось бы попробовать заняться чем-нибудь другим. При этом журналисты утверждают, что судя по имеющимся у них данным, отставка главы Nokia произошла на фоне слухов о том, что технологический гигант рассматривает варианты продажи некоторых активов и слияние с другими корпорациями. Как вариант, Nokia может объединиться под одной крышей со шведской компанией Ericsson.
Напомним, что совсем недавно, в конце 2019 года, Сури выступил с заявлением, согласно которому Nokia занимается пересмотром собственных прогнозов по прибыли, в связи с чем компания приостанавливает выплату дивидендов акционерам.