Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2025, 09:15
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Глава Nothing сделал 10 предсказаний на 2025 год

Взгляд в будущее
Карл Пэй, глава Nothing, сделал 10 прогнозов на 2025 год, выделив ключевые тренды в технологиях.
Глава Nothing сделал 10 предсказаний на 2025 год
© X.com

Он предсказывает усталость от ИИ из-за его чрезмерного использования в смартфонах и сомневается, что устройства, ориентированные на ИИ, найдут массовую популярность.

Складные смартфоны, по его мнению, также останутся нишевыми из-за их высокой стоимости. Пэй считает, что успех таких устройств возможен только при значительном снижении цен.

На глобальной арене США, по его словам, войдут в «Золотой век», а Европа продолжит терять влияние.

Глава Nothing сделал 10 предсказаний на 2025 год
© X.com

Индийский фондовый рынок временно столкнется с трудностями, но впоследствии вырастет. Apple останется надежной инвестицией, хотя и может столкнуться с колебаниями из-за завышенных ожиданий.

Пэй делает акцент на изменении потребительских предпочтений, предполагая, что 2025 год станет годом переосмысления технологий и их роли в повседневной жизни.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
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