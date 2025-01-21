Глава Nothing сделал 10 предсказаний на 2025 год

Он предсказывает усталость от ИИ из-за его чрезмерного использования в смартфонах и сомневается, что устройства, ориентированные на ИИ, найдут массовую популярность.

Складные смартфоны, по его мнению, также останутся нишевыми из-за их высокой стоимости. Пэй считает, что успех таких устройств возможен только при значительном снижении цен.

На глобальной арене США, по его словам, войдут в «Золотой век», а Европа продолжит терять влияние.