Глава Nothing сделал 10 предсказаний на 2025 год

Глава Nothing сделал 10 предсказаний на 2025 годВзгляд в будущее
Он предсказывает усталость от ИИ из-за его чрезмерного использования в смартфонах и сомневается, что устройства, ориентированные на ИИ, найдут массовую популярность.
Складные смартфоны, по его мнению, также останутся нишевыми из-за их высокой стоимости. Пэй считает, что успех таких устройств возможен только при значительном снижении цен.
На глобальной арене США, по его словам, войдут в «Золотой век», а Европа продолжит терять влияние.
Индийский фондовый рынок временно столкнется с трудностями, но впоследствии вырастет. Apple останется надежной инвестицией, хотя и может столкнуться с колебаниями из-за завышенных ожиданий.
Пэй делает акцент на изменении потребительских предпочтений, предполагая, что 2025 год станет годом переосмысления технологий и их роли в повседневной жизни.