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Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 07:01
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Глава NVIDIA: человекоподобные роботы совсем скоро станут такой же нормой, как и автомобили

По роботу в каждый дом!
Глава компании NVIDIA, Дженсен Хуанг, убежден, что скоро человекоподобные роботы станут обычным явлением и произведут революцию в различных отраслях.
Глава NVIDIA: человекоподобные роботы совсем скоро станут такой же нормой, как и автомобили
© Ferra.ru

По его мнению, стоимость производства таких роботов будет на удивление низкой, сравнимой с ценой недорогих автомобилей. Хуанг прогнозирует ценовой диапазон в $10-20 тыс, что позволит приобрести роботов широкому кругу потребителей.

Проводя параллели с автоиндустрией, глава NVIDIA выделил потенциал роботов, созданных для выполнения определенных задач.

Хуанг утверждает, что роботы смогут выполнять опасные, повторяющиеся или скучные операции, повышая эффективность и безопасность рабочих мест.

Видение Хуанга разделяет и генеральный директор Tesla Илон Маск. Он отметил, что стоимость производства человекоподобного робота Optimus составляет лишь половину стоимости электромобилей Tesla.

Первоначальная цена на Optimus, по мнению Маска, будет варьироваться в пределах $25-30 тыс, и ожидается, что со временем она уменьшится.

Напомним, что NVIDIA ранее анонсировала крупномасштабную модель Project GR00T для человекоподобных роботов и представила мощный компьютер Jetson Thor, созданный специально для таких систем.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
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#робот
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#Искусственный интеллект