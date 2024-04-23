Глава NVIDIA: человекоподобные роботы совсем скоро станут такой же нормой, как и автомобили

По его мнению, стоимость производства таких роботов будет на удивление низкой, сравнимой с ценой недорогих автомобилей. Хуанг прогнозирует ценовой диапазон в $10-20 тыс, что позволит приобрести роботов широкому кругу потребителей.

Проводя параллели с автоиндустрией, глава NVIDIA выделил потенциал роботов, созданных для выполнения определенных задач.

Хуанг утверждает, что роботы смогут выполнять опасные, повторяющиеся или скучные операции, повышая эффективность и безопасность рабочих мест.

Видение Хуанга разделяет и генеральный директор Tesla Илон Маск. Он отметил, что стоимость производства человекоподобного робота Optimus составляет лишь половину стоимости электромобилей Tesla.

Первоначальная цена на Optimus, по мнению Маска, будет варьироваться в пределах $25-30 тыс, и ожидается, что со временем она уменьшится.

Напомним, что NVIDIA ранее анонсировала крупномасштабную модель Project GR00T для человекоподобных роботов и представила мощный компьютер Jetson Thor, созданный специально для таких систем.