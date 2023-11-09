Глава NVIDIA: «Джеки Чан идеально подошёл бы на роль меня в моём биографическом фильме»

Однако Дженсен Хуанг, глава компании NVIDIA, недавно поделился забавной мыслью в интервью на YouTube. Отвечая на вопрос о потенциальном актере для своего биографического фильма, Хуанг без колебаний назвал Джеки Чана, утверждая, что знаменитый актер «выглядит как он».

Этот неожиданный выбор вызвал улыбку у многих, ведь Чан известен своими акробатическими трюками и боевыми искусствами, в то время как Хуанг ассоциируется с инновациями в области графических процессоров и искусственного интеллекта.

Руководитель NVIDIA даже пошутил, что в случае съемок он сам сможет «выполнить трюки», подразумевая, что спецэффекты и трюки Чана не потребуются.

В течение интервью Хуанг, известный своим стильным кожаным пиджаком, также рассказал о своих ранних годах в NVIDIA и поделился мыслями о будущем генеративного искусственного интеллекта.