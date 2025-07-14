Глава NVIDIA: «ИИ отнимет рабочие места лишь у тех людей, кто перестанет меняться»

Под угрозой — только те, кто перестанет учиться и адаптироваться. Об этом он заявил в интервью CNN, комментируя мрачные прогнозы коллег из отрасли.

Недавно глава Anthropic Дарио Амодеи спрогнозировал, что ИИ может уничтожить до половины начальных офисных должностей и довести уровень безработицы в США до 20% уже через пять лет. Хуанг с такой оценкой не спорит, но подчёркивает: всё зависит от готовности общества меняться.

Он напомнил, что технологические революции не раз вызывали страх — как, например, автомобили в начале XX века. Но тогда люди просто освоили новые профессии и стали зарабатывать больше. То же самое, по мнению Хуанга, произойдёт и с ИИ.

Руководитель NVIDIA уверен: нейросети затронут все профессии, но также создадут новые. Главное — не останавливаться в развитии.

Без идей и инноваций, ИИ действительно может навредить. С идеями — наоборот, повысит продуктивность и улучшит жизнь.