Глава NVIDIA Хуанг выразил непонимание, почему люди против тотальной ИИ‑автоматизации

Опубликовано 28 ноября 2025, 07:221 мин.
Глава NVIDIA Хуанг выразил непонимание, почему люди против тотальной ИИ‑автоматизацииВ первую очередь он обратился с этим вопросом к своим сотрудникам
Во время собрания сотрудников 23 ноября, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг призвал коллег активнее внедрять искусственный интеллект.
Как пишет Fortune, топ‑менеджер поинтересовался, почему менеджеры предлагают «меньше использовать ИИ». По его словам, у компании «невероятное желание» автоматизировать всё, что можно, и он ожидает, что сотрудники будут применять ИИ‑сервисы, даже если те пока несовершенны.
Хуанг заверил работников, что автоматизация не приведёт к массовым увольнениям — NVIDIA наняла несколько тысяч человек и планирует ещё около 10 000. ИИ же должен помогать людям, а не заменять их.
Fortune отмечает, что похожий тренд просматривается и в других технологических гигантах: Microsoft, Google и Amazon требуют от сотрудников использовать нейросети в повседневной работе.