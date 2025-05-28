Глава Nvidia назвал экспортный контроль США провальным

Опубликовано 28 мая 2025, 04:301 мин.
Глава Nvidia назвал экспортный контроль США провальнымИз-за чего страдает полупроводниковая промышленность
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг раскритиковал американские ограничения в отношении Китая, введённые при Байдене, заявив, что они неэффективны и наносят вред полупроводниковой промышленности.
Хуанг рассказал о том, как экспортный контроль привёл к убыткам для Nvidia и помешал усилиям компании по разработке продуктов для китайского рынка, что привело к снижению доли рынка из-за запретов на поставки. Он осудил санкции США, особенно ввёденные администрацией Байдена, и высоко оценил политику Трампа.
Хуанг отметил способность Китая обходить запреты, покупая альтернативные варианты у таких компаний, как Huawei, что иллюстрирует ограниченность санкций США и их непредвиденные последствия в виде усиления конкурентов на рынке полупроводников. Хуанг подчеркнул необходимость более эффективных стратегий в регулировании торговли с Китаем, чтобы избежать негативных последствий для отрасли.