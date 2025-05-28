Глава Nvidia назвал экспортный контроль США провальным

Хуанг рассказал о том, как экспортный контроль привёл к убыткам для Nvidia и помешал усилиям компании по разработке продуктов для китайского рынка, что привело к снижению доли рынка из-за запретов на поставки. Он осудил санкции США, особенно ввёденные администрацией Байдена, и высоко оценил политику Трампа.

Хуанг отметил способность Китая обходить запреты, покупая альтернативные варианты у таких компаний, как Huawei, что иллюстрирует ограниченность санкций США и их непредвиденные последствия в виде усиления конкурентов на рынке полупроводников. Хуанг подчеркнул необходимость более эффективных стратегий в регулировании торговли с Китаем, чтобы избежать негативных последствий для отрасли.