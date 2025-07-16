Глава Nvidia похвалил китайские ИИ-модели, назвав их технологиями мирового класса

Гендиректор Nvidia подчеркнул, что искусственный интеллект меняет цепочки поставок. Его заявление прозвучало на фоне информации о том, что Nvidia снова начнёт продавать свои популярные чипы H20 в КНР.

Хуанг уже в третий раз посещает Китай в течение 2025 года. Его визит состоялся через несколько дней после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Поэтому хвалебные речи в адрес китайских моделей ИИ в отрасли считают неслучайными.

Как отмечает Reuters, Nvidia балансирует между двумя крупнейшими экономиками мира, борющимися за мировое господство в области ИИ и других передовых технологий.