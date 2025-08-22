Глава Nvidia посетил TSMC и обсудил с США новый чип для Китая

Компания Nvidia получила разрешение возобновить продажи модели H20 в июле. Этот процессор был создан специально для китайского рынка после введения экспортных ограничений в 2023 году. Однако уже в апреле продажи временно остановили. Вскоре после разрешения возобновить поставки Nvidia заказала у TSMC 300 тысяч чипов, но в Китае последовали заявления о возможных рисках для информационной безопасности.

На фоне сомнений китайских властей Nvidia столкнулась с трудностями. По данным Reuters, компания попросила Foxconn приостановить работы, связанные с H20. Похожие инструкции были направлены и другим партнерам: Amkor Technology, отвечающей за упаковку, и Samsung Electronics, поставляющей память для чипов.