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Наука и технологии
Опубликовано 19 февраля 2024, 15:59
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Глава NVIDIA предсказал «конец эпохи программистов»

Новыми рок-звездами станут биологи
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг высказал интересное мнение о будущем обучения на мировом правительственном саммите 2024 года.

Его спросили, чему, по его мнению, люди должны учиться, стоя на передовом крае технологий. В ответ он заявил, что эпоха обучения программированию подходит к концу, и будущее принадлежит «жизненным наукам».

Хуанг Ренхунь отметил, что тенденция учить всех программировать быстро устаревает, поскольку технологии делают программирование более доступным. Он назвал это «чудом искусственного интеллекта», которое уменьшает технологический разрыв в программировании.

На вопрос о выборе профессии для обучения, если бы он мог вернуться назад, Хуанг высказался в пользу жизненных наук.

Он отметил, что биология человека является одной из самых сложных областей науки и имеет огромное влияние на мир.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
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#программирование