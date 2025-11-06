Глава Nvidia предсказал победу Китая над США в гонке ИИ-технологий

Об этом Хуанг заявил после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на которой США сохранили ограничения на экспорт передовых чипов Nvidia в КНР. Менеджер выразил недовольство действиями Запада, назвав их «циничными», и призвал к более смелым инвестициям и международному сотрудничеству.

По словам главы Nvidia, различия заключаются в подходах двух стран: в США вводятся многочисленные ограничения на развитие ИИ, что может привести к появлению «50 новых правил», тогда как Китай активно поддерживает компании через крупные субсидии, что снижает их затраты на электроэнергию.и второе, возможно, является ключевым: Китай не просто на уровне государства влияет на отрасль, но и вкладывается в неё.

Хуанг отметил, что китайские компании могут использовать собственные чипы, несмотря на их менее высокую энергоэффективность, благодаря более низким затратам на электроэнергию. Он призвал Вашингтон разрешить продажу этих чипов в Китай, чтобы поддержать глобальную экосистему, так как экспортные санкции работают в обе стороны.