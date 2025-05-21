Глава Nvidia признал провал американских ограничений на экспорт ИИ-чипов в Китай

США ввели запрет на поставки высокотехнологичных ИИ-чипов китайским компаниям, чтобы ограничить развитие технологической отрасли Китая. Однако вместо этого Китай начал активнее развивать собственные разработки и производственные цепочки, не зависящие от иностранных поставщиков.

В понедельник Китай призвал США прекратить «дискриминационные» меры и исправить ситуацию. Китайское министерство торговли заявило, что американские действия подрывают договоренности, достигнутые на высоком уровне в ходе торговых переговоров в Женеве. В ведомстве пообещали принять решительные меры, если ограничения продолжатся и будут наносить значительный ущерб интересам Китая.

Хуанг также отметил, что доля Nvidia на китайском рынке сильно снизилась — с 95% в начале президентства Джо Байдена до примерно 50% в настоящее время. Это говорит о том, что китайские компании все активнее конкурируют с Nvidia, развивая собственные технологии.