Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2025, 12:58
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Глава Nvidia признал провал американских ограничений на экспорт ИИ-чипов в Китай

Экспортные санкции не остановили развитие китайской индустрии
Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что введенные США ограничения на экспорт продвинутых чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в Китай оказались неэффективными. По его мнению, основные предположения, лежавшие в основе этих мер, были ошибочными.
Глава Nvidia признал провал американских ограничений на экспорт ИИ-чипов в Китай
© BoliviaInteligente

США ввели запрет на поставки высокотехнологичных ИИ-чипов китайским компаниям, чтобы ограничить развитие технологической отрасли Китая. Однако вместо этого Китай начал активнее развивать собственные разработки и производственные цепочки, не зависящие от иностранных поставщиков.

В понедельник Китай призвал США прекратить «дискриминационные» меры и исправить ситуацию. Китайское министерство торговли заявило, что американские действия подрывают договоренности, достигнутые на высоком уровне в ходе торговых переговоров в Женеве. В ведомстве пообещали принять решительные меры, если ограничения продолжатся и будут наносить значительный ущерб интересам Китая.

Хуанг также отметил, что доля Nvidia на китайском рынке сильно снизилась — с 95% в начале президентства Джо Байдена до примерно 50% в настоящее время. Это говорит о том, что китайские компании все активнее конкурируют с Nvidia, развивая собственные технологии.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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