Глава NVIDIA призвал США привлекать китайских специалистов по ИИ

По словам Хуанга, строгие ограничения на экспорт ИИ-чипов в Китай не только замедляют технологический прогресс, но и подталкивают Пекин к созданию собственных аналогов. Он считает, что политика изоляции лишь усиливает позиции китайских разработчиков, позволяя им совершенствовать собственные решения. Один из ярких примеров — китайский стартап DeepSeek, который продемонстрировал высокий уровень в области искусственного интеллекта, используя технологии NVIDIA.

Отдельно Хуанг отметил, что многие ключевые фигуры в американской ИИ-индустрии имеют китайское происхождение. Среди них — основатели успешных компаний, а также известные исследователи. Сам Хуанг также родом из Тайваня. Это, по его мнению, подтверждает, что Китай является одним из основных источников высококвалифицированных кадров в сфере ИИ.