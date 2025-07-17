Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2025, 06:00
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Глава NVIDIA призвал США привлекать китайских специалистов по ИИ

Хуанг считает, что это укрепит доминирование США в технологиях
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг предложил США стратегию, которая, по его мнению, поможет удержать лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Он считает, что американским компаниям стоит сосредоточиться на привлечении специалистов из Китая, чтобы закрепить статус американских технологий как глобального стандарта, сравнимого с долларом в мировой экономике.
Глава NVIDIA призвал США привлекать китайских специалистов по ИИ

© Ferra.ru

По словам Хуанга, строгие ограничения на экспорт ИИ-чипов в Китай не только замедляют технологический прогресс, но и подталкивают Пекин к созданию собственных аналогов. Он считает, что политика изоляции лишь усиливает позиции китайских разработчиков, позволяя им совершенствовать собственные решения. Один из ярких примеров — китайский стартап DeepSeek, который продемонстрировал высокий уровень в области искусственного интеллекта, используя технологии NVIDIA.

Отдельно Хуанг отметил, что многие ключевые фигуры в американской ИИ-индустрии имеют китайское происхождение. Среди них — основатели успешных компаний, а также известные исследователи. Сам Хуанг также родом из Тайваня. Это, по его мнению, подтверждает, что Китай является одним из основных источников высококвалифицированных кадров в сфере ИИ.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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