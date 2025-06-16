Глава NVIDIA раскритиковал создателя Claude за мрачные прогнозы по ИИ

Напомним, Амодеи заявил, что в течение пяти лет ИИ может уничтожить до 50% начальных офисных профессий, вызвав рост безработицы до 20%.

На конференции VivaTech в Париже Хуанг заявил, что «почти ни с чем из сказанного Дарио не согласен».

По его мнению, глава Anthropic строит свою позицию на трёх сомнительных посылах: ИИ настолько опасен, что заниматься им должна только Anthropic; настолько дорог, что никто другой не потянет; и настолько мощен, что всех ждёт безработица — что якобы объясняет, почему именно их компания должна быть монополистом.

Anthropic в ответ заявила, что Амодеи никогда не утверждал, будто только их компания способна создать безопасный ИИ, и продолжит выступать за прозрачность и государственное регулирование.