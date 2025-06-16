Глава NVIDIA раскритиковал создателя Claude за мрачные прогнозы по ИИ

Опубликовано 16 июня 2025, 07:461 мин.
Глава NVIDIA раскритиковал создателя Claude за мрачные прогнозы по ИИПозиция Хуанга звучит приятнее
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выступил с резкой критикой в адрес главы Anthropic Дарио Амодеи за его недавние прогнозы о будущем ИИ.
Напомним, Амодеи заявил, что в течение пяти лет ИИ может уничтожить до 50% начальных офисных профессий, вызвав рост безработицы до 20%.
На конференции VivaTech в Париже Хуанг заявил, что «почти ни с чем из сказанного Дарио не согласен».
По его мнению, глава Anthropic строит свою позицию на трёх сомнительных посылах: ИИ настолько опасен, что заниматься им должна только Anthropic; настолько дорог, что никто другой не потянет; и настолько мощен, что всех ждёт безработица — что якобы объясняет, почему именно их компания должна быть монополистом.
Anthropic в ответ заявила, что Амодеи никогда не утверждал, будто только их компания способна создать безопасный ИИ, и продолжит выступать за прозрачность и государственное регулирование.