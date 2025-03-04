Глава NVIDIA развеял слухи о сокращении заказов на упаковку CoWoS

Ранее в индустрии появились опасения, что NVIDIA снижает объем закупок у TSMC из-за падения спроса на рынке искусственного интеллекта (ИИ). Эти слухи привели к снижению акций компании и вызвали волну обеспокоенности в тайваньском бизнесе. Однако Хуанг объяснил, что разница в цифрах связана с переходом на новую технологию производства, а не с уменьшением заказов.

Ранее в поколении Hopper использовалась технология CoWoS-S, которая обеспечивала высокий выход годных чипов — до 99%. Однако с Blackwell компания перешла на улучшенную версию CoWoS-L. Хотя она дает значительный прирост производительности, производственные линии пока не достигли оптимальных показателей выхода годных чипов, что временно снижает объем выпуска. NVIDIA уже работает с партнерами над ускорением этого процесса.