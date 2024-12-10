Глава NVIDIA сэкономит около $8 млрд налогов за счет хитрых махинаций

Глава NVIDIA сэкономит около $8 млрд налогов за счет хитрых махинацийКлассика
Схемы, применяемые Хуангом, включают создание специальных трастов и использование благотворительных фондов.
Например, Хуанг передал акции NVIDIA в траст, что позволяет избежать налогообложения роста их стоимости.
Только за одну из сделок стоимость акций выросла с $7 млн до $3 млрд, при этом налоговые обязательства уменьшились до нескольких сотен тысяч долларов вместо $1 млрд.
Еще одна стратегия — пожертвования акций в собственный благотворительный фонд GeForce.
Это позволяет сократить налоги, оставив при этом контроль за средствами. Сегодня стоимость таких пожертвований превышает $2 млрд, а экономия на налогах — $800 млн.
Эти методы стали стандартом среди миллиардеров, что ставит под сомнение эффективность системы налогообложения богатства в США.