Наука и технологии
Опубликовано 10 декабря 2024, 07:17
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Глава NVIDIA сэкономит около $8 млрд налогов за счет хитрых махинаций

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Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA и один из богатейших людей США с состоянием $127 млрд, использует сложные налоговые схемы, позволяющие его наследникам избежать уплаты порядка $8 млрд налогов на наследство.
Глава NVIDIA сэкономит около $8 млрд налогов за счет хитрых махинаций
© The New York Times

Схемы, применяемые Хуангом, включают создание специальных трастов и использование благотворительных фондов.

Например, Хуанг передал акции NVIDIA в траст, что позволяет избежать налогообложения роста их стоимости.

Только за одну из сделок стоимость акций выросла с $7 млн до $3 млрд, при этом налоговые обязательства уменьшились до нескольких сотен тысяч долларов вместо $1 млрд.

Еще одна стратегия — пожертвования акций в собственный благотворительный фонд GeForce.

Это позволяет сократить налоги, оставив при этом контроль за средствами. Сегодня стоимость таких пожертвований превышает $2 млрд, а экономия на налогах — $800 млн.

Эти методы стали стандартом среди миллиардеров, что ставит под сомнение эффективность системы налогообложения богатства в США.

Источник:The New York Times
Автор:Булат Кармак
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#NVIDIA