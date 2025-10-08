Наука и технологии
Опубликовано 08 октября 2025, 19:14
1 мин.

Глава Nvidia «удивился» сделке AMD по передаче 10% акций OpenAI

Это делает компании равными
Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что «поражён и удивлен» заявлением AMD о предоставлении OpenAI 10% акций в деле производства чипов для искусственных интеллектов серии MI450, причём находящихся ещё в стадии разработки. Хуанг посчитал это решение амбициозным и дальновидным.
© AMD

Как сообщает портал WccfTech, AMD предоставит OpenAI чипы MI450 с мощностью свыше 6 гигаватт. Объявление о сотрудничестве компаний последовало сразу после соглашения между Nvidia и OpenAI, и усиливает конкуренцию в сфере искусственного интеллекта. Вероятно, этому и удивился Хуанг, — его компания на сегодняшний день считается чуть ли не монополистом рынка ИИ-чипов.

Глава AMD Лиза Су заявила, что видит в этом сотрудничестве значительные финансовые перспективы, оценивая потенциальный доход AMD в $100 млрд.

Обозреватели подчёркивают, что Nvidia и AMD теперь находятся в равных условиях и предлагают схожие решения в области ИИ. Появление новых чипов от AMD может существенно ослабить доминирующее положение конкурента, особенно в сегменте графических процессоров (GPU) и высокопроизводительных вычислительных систем.