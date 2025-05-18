Глава Nvidia вскользь анонсировал новый чип для Китая

В связи с этим генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в интервью тайваньскому телевидению сообщил, что не будет создавать другую версию чипа Hopper для Китая, в этом нет смысла. Nvidia планирует выпустить пониженную версию чипа H20 для Китая, чтобы поддержать продажи в стране из-за конкуренции с Huawei. Но это будет не линейка Hopper, а о чём именно ридёт речь, Хуанг не уточнил.

Торговые ограничения коснулись Nvidia в связи с рамочной программой США по распространению искусственного интеллекта, направленной на ограничение экспорта чипов ИИ в другие страны, и вендор проводит определённые шаги для удовлетворения этих требований. При этом в других заявлениях Хуанг отмечал ошибочность предыдущих правил экспорта ИИ, и поддерживал максимальное развитие американских технологий на мировом уровне.