Наука и технологии
Опубликовано 18 мая 2025, 04:30
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Глава Nvidia вскользь анонсировал новый чип для Китая

На замену заблокированного санкциями Hopper H20
Nvidia исследует возможность выхода на китайский рынок после введения США ограничений на чип Hopper H20 — единственное устройство из модельного ряда компании, который ранее можно было легально продавать в КНР.
Глава Nvidia вскользь анонсировал новый чип для Китая
© BoliviaInteligente / Unsplash

В связи с этим генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в интервью тайваньскому телевидению сообщил, что не будет создавать другую версию чипа Hopper для Китая, в этом нет смысла. Nvidia планирует выпустить пониженную версию чипа H20 для Китая, чтобы поддержать продажи в стране из-за конкуренции с Huawei. Но это будет не линейка Hopper, а о чём именно ридёт речь, Хуанг не уточнил.

Торговые ограничения коснулись Nvidia в связи с рамочной программой США по распространению искусственного интеллекта, направленной на ограничение экспорта чипов ИИ в другие страны, и вендор проводит определённые шаги для удовлетворения этих требований. При этом в других заявлениях Хуанг отмечал ошибочность предыдущих правил экспорта ИИ, и поддерживал максимальное развитие американских технологий на мировом уровне.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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