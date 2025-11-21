Глава Nvidia заявил, что борьбы идёт между командами, а не технологиями

Во время отчёта о доходах за третий квартал Хуанг рассказал о внедрении ASIC в Big Tech. Когда его спросили, приведут ли эти программы к масштабному внедрению, он ответил, что конкуренция ведётся не между компаниями и технологиями самими по себе, а между командами инженеров. Он отметил, что не так много команд могут сравниться с возможностями Nvidia, поэтому компания отрицает острое соперничество с производителями ASIC.

Хуанг подчеркнул, что Nvidia превосходит все сегменты искусственного интеллекта, включая предварительное обучение, посттренинг и логический вывод. Он считает, что специализированный пользовательский кремний от Big Tech ещё не достиг уровня, на котором он может конкурировать с Nvidia на инженерном уровне. Кроме того, широкий спектр решений Nvidia и программный пакет CUDA привлекают внимание отрасли и затрудняют конкуренцию для других вендоров.