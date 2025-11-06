Глава Nvidia заявил, что Китай может обойти США в гонке ИИ

Хуанг отметил, что для сохранения лидерства США необходимо привлекать разработчиков по всему миру. Однако доступ Китая к передовым графическим процессорам остается ограниченным. Речь идет о высокопроизводительных чипах для вычислений и обучения нейросетей, включая последнюю линейку Nvidia Blackwell. Эти решения используются в центрах обработки данных и системах массового обучения моделей ИИ.

Ситуацию осложняют торговые ограничения. Ранее американские власти ограничили экспорт некоторых моделей чипов в Китай. При этом в Nvidia заявляли, что не подавали заявления на получение лицензий на поставку новейших процессоров в страну, так как опасаются текущей политики Пекина в отношении компании.