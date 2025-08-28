Глава Nvidia заявил, что рост спроса на чипы для ИИ ещё не закончился

Такое заявление прозвучало на фоне опасений инвесторов о замедлении роста компании. Ранее Nvidia представила прогноз выручки за третий квартал около 54 миллиардов долларов, что лишь немного выше ожиданий аналитиков. Несмотря на это, акции компании с начала года выросли примерно на треть.

Хуанг отметил, что в текущем году капитальные затраты крупных клиентов, включая Microsoft и Amazon, на центры обработки данных могут составить около 600 миллиардов долларов. По его словам, при строительстве одного центра стоимостью 60 миллиардов долларов доля Nvidia в поставках оборудования может достигать 35 миллиардов.

По данным компании, значительная часть чипов нового поколения Blackwell уже зарезервирована клиентами до 2026 года. При этом процессоры предыдущей серии Hopper также продолжают активно закупаться. Один из покупателей приобрёл на прошлой неделе чипов H20, адаптированных для китайского рынка, на сумму 650 миллионов долларов.