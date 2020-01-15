Глава OnePlus назвал недостатки сгибаемых устройств

В рамках ежегодной технологической выставки CES 2020 генеральный директор OnePlus Пит Лау поделился своим отношением к устройствам со сгибаемыми экранами. Так, по его мнению, недостатки смартфонов с подобным исполнением экрана нивелируют все преимущества. Он также признался, что и OnePlus задумывалась о разработке такого устройства, однако не нашла значительных преимуществ перед стандартным экраном.