Наука и технологии
Сегодня 16:33
Глава OnePlus назвал недостатки сгибаемых устройств
Отметив, что заставить компанию выпустить подобный гаджет сможет только инновация
В рамках ежегодной технологической выставки CES 2020 генеральный директор OnePlus Пит Лау поделился своим отношением к устройствам со сгибаемыми экранами. Так, по его мнению, недостатки смартфонов с подобным исполнением экрана нивелируют все преимущества. Он также признался, что и OnePlus задумывалась о разработке такого устройства, однако не нашла значительных преимуществ перед стандартным экраном.
Лау заявил, что экраны сгибаемых устройств недостаточно прочные в местах сгибов, отметив, что лишь выход данной технологии на новый уровень позволит представителям OnePlus всерьез задуматься о эксплуатации подобных решений в гаджетах компании. Кроме того, решающим фактором является и особенности материала, из которого выполняются складные устройства. Так, по словам главы OnePlus, пластиковые экраны гораздо сильнее подвержены царапинам, чем стеклянные.