Глава OnePlus объявил о скором выходе первых «умных» часов компании

На данный момент нет точной информации, когда именно стоит ждать анонса. Но логичнее всего кажется вариант с одновременной демонстрацией OnePlus 9 и OnePlus Watch. Таким образом, китайский производитель смартфонов может показать свой новый продукт уже в первом квартале 2021 года.