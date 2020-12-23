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Глава OnePlus объявил о скором выходе первых «умных» часов компании
Случиться это должно уже в начале 2021 года
Некоторое время назад в сети появились сведения о совместной разработке Google и OnePlus в области носимых гаджетов на Wear OS. Теперь глава последней объявил о скором выходе первых «умных» часов компании.
Пит Лау, генеральный директор и сооснователь OnePlus, подтвердил, что уже в начале 2021 году компания представит фирменные смарт-часы, передаёт The Verge.
Многие из вас говорят, что хотят часы, и, как вы могли слышать в выходные, мы их разрабатываем — они выйдут в начале следующего года. Желания становятся реальностью.
На данный момент нет точной информации, когда именно стоит ждать анонса. Но логичнее всего кажется вариант с одновременной демонстрацией OnePlus 9 и OnePlus Watch. Таким образом, китайский производитель смартфонов может показать свой новый продукт уже в первом квартале 2021 года.