Глава OpenAI: Маск не сможет купить компанию

Об этом пишет Reuters со ссылкой на The Information.

Ранее стало известно, что консорциум во главе с Маском предложил $97.4 млрд за покупку некоммерческой структуры, контролирующей OpenAI.

Сам Маск заявил, что именно он придумал название OpenAI, подразумевая Open Source AI, и теперь хочет вернуть компанию к ее изначальной концепции.

В ответ Альтман предложил купить X.com (бывший Twitter) за $9.74 млрд — очевидный троллинг в духе Маска. Однако окончательное решение по поводу предложения предпринимателя останется за советом директоров OpenAI.

Ранее Маск также заявил, что не заинтересован в покупке TikTok, несмотря на возможный запрет приложения в США из-за его китайского владельца ByteDance.