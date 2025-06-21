Глава OpenAI подтвердил возможности ИИ по созданию биологического оружия

Глава OpenAI Сэм Альтман подчеркнул, что новое поколение моделей ИИ может и увеличить, и ускорить риск воспроизводства биологического оружия без научного опыта. OpenAI ожидает, что их модели достигнут высокого риска в рамках внутренней системы готовности компании. Вероятно, неслучайно Пентагон нанял Альтмана и других глав ИИ-компаний как специалистов в звании подполковников.

По оценкам главы отдела безопасности OpenAI, преемники текущей модели (o3) достигнут этого уровня. Компания якобы усиливает тестирование безопасности для минимизации риска создания биологического оружия. В OpenAI опасаются, что новые ИИ-модели могут повысить уровень знаний новичков и позволят им создавать опасное оружие.