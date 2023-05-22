Глава OpenAI создал новую компанию для регистрации каждого человеческого глаза на планете

По данным наших китайских коллег, на чёрном рынке расцветает покупка подробных сканов радужек глаз людей, чтобы в дальнейшем использовать их для получениях криптомонет в ещё не выпущенном проекте Worldcoin.

Дело в том, что пользователям нужно представить свой глаз для сканирования «Orb» Worldcoin — физического устройства для получения высококачественных изображений тела и лица.

Тем, кто это сделает, обещают бесплатные криптотокены. Проект предложит своего рода универсальный базовый доход для всех, кто докажет, что является человеком, а не роботом или ИИ.

При этом представители Worldcoin заявили, что на данный момент зарегистрировано более 1,7 млн человек. Проблема мошенничества же имела место лишь в «нескольких сотнях случаев».