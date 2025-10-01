Глава OpenAI тайно посетил Тайвань и обсудил выпуск ИИ-чипов с TSMC

Проект Stargate оценивается в 500 миллиардов долларов и предполагает строительство крупных дата-центров при участии OpenAI, Oracle и SoftBank. Foxconn рассматривается как один из ключевых поставщиков серверных решений для NVIDIA, которые станут основой инфраструктуры Stargate. В рамках переговоров стороны могли обсуждать производственные мощности и участие тайваньской компании в выпуске серверов для проекта.

Более значимой частью поездки стала встреча с TSMC. Речь шла о планах OpenAI по созданию собственных ИИ-чипов. Ранее предполагалось, что разработка будет вестись совместно с Broadcom, однако теперь компания, усилив команду специалистами из проекта Google TPU, намерена сосредоточить проект внутри себя, а производство чипов доверить TSMC.