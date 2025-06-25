Глава OpenAI: текущее железо не потянет ИИ нового поколения

Глава OpenAI: текущее железо не потянет ИИ нового поколенияИнтересное заявление
По его словам, нынешнее железо создавалось для мира без ИИ, а теперь всё изменилось — и требования к оборудованию и ПО быстро эволюционируют.
Альтман отметил, что для полноценной поддержки продвинутых ИИ-систем, особенно на уровне сверхинтеллекта, понадобится принципиально новый подход к архитектуре устройств.
Он допустил, что пользователям придётся перейти на новое поколение гаджетов, более тесно интегрированных в повседневную жизнь.
Высказывания Альтмана прозвучали на фоне слухов о совместной разработке OpenAI и экс-дизайнера Apple Джони Айва. Компании якобы создают «ИИ-устройство », которое будет понимать контекст жизни пользователя и принимать решения от его имени.
По мнению главы OpenAI, мы движемся к эпохе, где взаимодействие с техникой перестанет ограничиваться экранами и клавиатурами.