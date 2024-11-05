Глава OpenAI заявил, что современное оборудование уже способно создать сверхразум

По словам Альтмана, существующие мощности позволяют сделать прорыв в разработке сверхразумных систем, способных превзойти человека.

Это заявление удивительно на фоне того, что многие эксперты предсказывают разные сроки появления AGI, от нескольких лет до десятилетий, и даже спорят о принципиальной возможности его создания.

Альтман утверждает, что созданные дата-центры и вложенные миллиарды долларов позволяют двигаться к цели, хотя конкретных сроков не называет.

Он также сравнивает потенциал AGI с ожиданиями от автопилота Tesla: Илона Маск много лет назад заявлял, что оборудование его автомобилей готово к полной автономии, но эти обещания так и не сбылись.

Сэм Альтман, несмотря на свой оптимизм, признаёт, что AGI может потребовать больше времени, однако он твёрдо уверен в достижении цели.