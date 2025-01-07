Глава OpenAI заявил о появлении в компаниях полностью автономного ИИ уже в 2025 г.

Аббревиатура AGI обозначает системы, которые принимают автономные решения и действуют, «стремясь достичь целей». По словам Альтмана, OpenAI стремится создать ИИ общего назначения, приближая его к человеческому интеллекту.

Альтману вторит и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, который также уверен в массовом распространении агентов ИИ. Он считает, что корпоративное использование агентов уже становится модой.

Портал Cointelegraph со ссылкой на Альтмана отмечает, что тот верит, что «инструменты сверхинтеллекта» могут существенно ускорить научные открытия и инновации, «приводя к увеличению благосостояния и процветания».

«Теперь мы уверены, что знаем, как создать AGI в традиционном понимании этого термина», — написал Альтман в своём Х-аккаунте.