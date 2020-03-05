Глава Пентагона назвал американское гиперзвуковое оружие более совершенным, чем российское или китайское

”Гиперзвуковое оружие - один из наших главных приоритетов. Мы осуществляем инновационные разработки, и я скажу вам, что они более инновационные, чем то, что вы можете увидеть у Китая или России, в этом я могу вас заверить”, — рассказал американский министр.

Произошло это, к слову, в рамках выступления Эспера на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.