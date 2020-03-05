Наука и технологии
Сегодня 11:06
Глава Пентагона назвал американское гиперзвуковое оружие более совершенным, чем российское или китайское
Насколько это заявление близко к правде, неизвестно
В сети появилась информация о том, что министр обороны США и глава Пентагона Марк Эспер рассказал о ходе разработки новейшего гиперзвукового оружия силами страны. Также он высказал мысль о том, что по его мнению, американское оружие нового типа более совершенно и инновационно, чем российские или китайское.
”Гиперзвуковое оружие - один из наших главных приоритетов. Мы осуществляем инновационные разработки, и я скажу вам, что они более инновационные, чем то, что вы можете увидеть у Китая или России, в этом я могу вас заверить”, — рассказал американский министр.
Произошло это, к слову, в рамках выступления Эспера на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.