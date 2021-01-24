Глава Пентагона признал американский истребитель F-35 "куском дерьма"

В своем материале издание ссылается на слова бывшего помощника по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилла Ропера. По данным источника, Пентагон не устраивают темпы уменьшения расходов на этот самолет со стороны производителя истребителей пятого поколения - компании Lockheed Martin.

”Lockheed Martin обязалась снизить среднюю часовую стоимость эксплуатации F-35A до 25000 долларов к 2025 году, что примерно на 25 процентов меньше, чем в 2018 году. Но по мере приближения к своей отставке Ропер не был удовлетворен темпами сокращения расходов, поскольку ВВС стремятся получать новые F-35 из расчета 48-60 самолетов ежегодно”, — сообщается в опубликованном Aviation Week & Space Technology материале.