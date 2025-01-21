Глава полиции ЕС потребовала расшифровывать переписку пользователей мессенджеров

Де Болле подчеркнула, что «анонимность не является фундаментальным правом», проводя аналогию с обыском закрытого дома, где находится преступник. Без возможности расшифровки сообщений правоохранительные органы сталкиваются с трудностями в расследованиях, особенно в сфере терроризма, наркотрафика и киберпреступности.

Ранее Европол уже использовал доступ к зашифрованным мессенджерам EncroChat и Sky ECC, что привело к тысячам арестов и раскрытию крупных уголовных дел. Например, в прошлом году в Бельгии были вынесены более 100 приговоров благодаря расшифровке сообщений.

Однако IT-гиганты продолжают сопротивляться требованиям ослабить шифрование, опасаясь за безопасность и конфиденциальность пользователей. В то же время некоторые страны ЕС, включая Германию, скептически относятся к расширению полномочий полиции в этой области.

Катрин Де Болле также высказалась за расширение использования искусственного интеллекта в расследованиях Европола и изучение гибридных угроз, таких как атаки на подводные кабели. Она отметила, что для этого может потребоваться изменение законодательства ЕС.