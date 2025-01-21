Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2025, 20:39
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Глава полиции ЕС потребовала расшифровывать переписку пользователей мессенджеров

Кэтрин де Болле призывает IT-гигантов к сотрудничеству с полицией.
Глава Европола Кэтрин де Болле обратилась к крупнейшим технологическим компаниям с призывом предоставить полиции доступ к зашифрованным перепискам пользователей мессенджеров. По ее словам, это необходимо для борьбы с преступностью и защиты демократии. Вопрос будет обсуждаться на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Глава полиции ЕС потребовала расшифровывать переписку пользователей мессенджеров

© Ferra.ru

Де Болле подчеркнула, что «анонимность не является фундаментальным правом», проводя аналогию с обыском закрытого дома, где находится преступник. Без возможности расшифровки сообщений правоохранительные органы сталкиваются с трудностями в расследованиях, особенно в сфере терроризма, наркотрафика и киберпреступности.

Ранее Европол уже использовал доступ к зашифрованным мессенджерам EncroChat и Sky ECC, что привело к тысячам арестов и раскрытию крупных уголовных дел. Например, в прошлом году в Бельгии были вынесены более 100 приговоров благодаря расшифровке сообщений.

Однако IT-гиганты продолжают сопротивляться требованиям ослабить шифрование, опасаясь за безопасность и конфиденциальность пользователей. В то же время некоторые страны ЕС, включая Германию, скептически относятся к расширению полномочий полиции в этой области.

Катрин Де Болле также высказалась за расширение использования искусственного интеллекта в расследованиях Европола и изучение гибридных угроз, таких как атаки на подводные кабели. Она отметила, что для этого может потребоваться изменение законодательства ЕС.

Источник:Financial times
Автор:Булат Кармак
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