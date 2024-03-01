Глава порносайта OnlyFans устала от того, что их сервис называют... порносайтом

Кейли Блэр, которая в 2022 году сменила кресло операционного директора на пост главы компании, устала парировать наезды журналистов про якобы чисто порнографический контент площадки.

«Мы хостим контент для взрослых, да, но не только!» – настаивает Блэр. Среди бесчисленных профилей она выделила даже курсы йоги и кулинарные каналы (мол, создатели просто любят эффектно завтракать на камеру).

По мнению CEO, слово «взрослый» описывает OnlyFans гораздо точнее. Главное, это легально и нравится 18+ аудитории. А уж какие у этой аудитории интересы...

«Многим взрослым нравится секс, но есть и фанаты комедии, музыки, спорта», – объясняет Блэр позицию компании. «В этом и фишка!»

Самое смешное, что глава OnlyFans активно избегает слова «порно», ссылаясь на его негативный оттенок.

Похоже, в компании всерьез хотят поработать над имиджем, ведь финансовое положение и так отличное. Еще в 2023 году сайт вышел на миллиардный оборот, а сейчас база пользователей насчитывает сотни миллионов.