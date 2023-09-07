Глава Qualcomm: ИИ может вдохнуть новую жизнь в смартфоны

В интервью он подчеркнул, что ИИ открывает новые горизонты и возможности, которые могут изменить текущую динамику рынка.

По словам Амона, на предстоящем «Саммите Snapdragon» компания планирует представить значительные технологические прорывы в мобильной сфере. Он уверен, что эти инновации могут запустить новый цикл обновления смартфонов, хотя точные сроки данного процесса неизвестны.

По данным исследовательской компании IDC, глобальные продажи смартфонов упали на 11,3% в 2022 году, достигнув минимума с 2013 года.

Потребители стали менее склонны обновлять свои устройства, так как не видят существенных отличий между новыми и старыми моделями.

Амон также отметил, что Qualcomm идёт своим путем в развитии ИИ, отличным от подхода главного конкурента в сфере полупроводников — компании NVIDIA.

В то время как последняя фокусируется на применении ИИ в данных центрах, Qualcomm стремится интегрировать искусственный интеллект в персональные устройства, такие как смартфоны.