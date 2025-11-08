Глава Qualcomm заявил о недооцененности масштабов ИИ

Амон проводит параллель с развитием интернета, который сегодня стал значительно более глобальным, чем предполагалось в период пузыря доткомов в 1999 году. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что к 2028 году компании инвестируют около 3 триллионов долларов в инфраструктуру для ИИ, включая центры обработки данных.

Глава Qualcomm не разделяет опасений о возможном переинвестировании в эту сферу. Он подчеркивает, что для развития искусственного интеллекта потребуется значительно больше вычислительных мощностей.

Компания Qualcomm активно развивает собственные направления в области ИИ. В прошлом месяце компания представила новую линейку чипов для искусственного интеллекта, которые должны составить конкуренцию продукции Nvidia. Первым покупателем этих чипов станет саудовский стартап Humain.