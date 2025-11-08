Наука и технологии
Глава Qualcomm заявил о недооцененности масштабов ИИ

На его развитие потребуются триллионы долларов
По мнению главы Qualcomm Кристиано Амона, мировое сообщество пока не осознает истинных масштабов развития искусственного интеллекта (ИИ). Он считает, что потенциал этой технологии серьезно недооценивается.
Амон проводит параллель с развитием интернета, который сегодня стал значительно более глобальным, чем предполагалось в период пузыря доткомов в 1999 году. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что к 2028 году компании инвестируют около 3 триллионов долларов в инфраструктуру для ИИ, включая центры обработки данных.

Глава Qualcomm не разделяет опасений о возможном переинвестировании в эту сферу. Он подчеркивает, что для развития искусственного интеллекта потребуется значительно больше вычислительных мощностей.

Компания Qualcomm активно развивает собственные направления в области ИИ. В прошлом месяце компания представила новую линейку чипов для искусственного интеллекта, которые должны составить конкуренцию продукции Nvidia. Первым покупателем этих чипов станет саудовский стартап Humain.