Искусственный интеллект и нейронные сети переживут грандиозный рост в ближайшие десять лет. Такое предсказание сделал президент Российской академии наук, Геннадий Красников, на совместном заседании академий наук России и Белоруссии. Он отметил, что весь мир на грани стремительного скачка уровня развития в научной сфере, и особое внимание следует уделить нейронным сетям. В ближайшее десятилетие мы ожидаем рост производительности компьютеров в 100 тысяч раз, что откроет возможности для применения нейросетей во всех сферах жизни, от медицины до сельского хозяйства и точных наук.

Красников также подчеркнул необходимость изучения истории и важность её защиты от фальсификаций. Президент РАН отметил, что без знания истории народ теряет свою силу и значимость. В рамках взаимодействия между академиями наук двух стран есть большой потенциал для сотрудничества. Российская и Белорусская академии наук уже обладают иностранными членами, которые способствуют укреплению взаимодействия. Красников выразил надежду на развитие этого сотрудничества на высоком уровне.

Совместное заседание президиумов академий наук России и Белоруссии проводится под руководством президента РАН и председателя президиума НАН Белоруссии. На встрече присутствуют высокопоставленные представители, такие как государственный секретарь Союзного государства и президент НИЦ «Курчатовский институт».