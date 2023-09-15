Глава разработки собственных ARM-чипов в Apple занялся «мониторингом глюкозы в крови» в Apple Watch

Компания назначила одного из своих ключевых руководителей по разработке чипов, Тима Миллета, в качестве главы проекта.

Миллет имеет опыт работы в Apple на протяжении 19 лет. Он был одним из двух главных помощников Джони Сруджи, старшего вице-президента по аппаратным технологиям.

Он также играл ключевую роль в переходе Apple с процессоров Intel на собственные чипы Apple Silicon. Теперь же Миллет возглавляет команду, работающую над новой функцией здоровья для Apple Watch.

Технология мониторинга глюкозы в крови базируется на сложной системе чипов и датчиков, которые используют лазеры для анализа кожи и определения уровня глюкозы в организме. Искусственный интеллект анализирует полученные данные и определяет уровень сахара в крови.

Напомним, что сам проект запустили внутри Apple ещё в 2011 году. Считается, что это одна из последних идей, начало которых было положено ещё в эпоху Стива Джобса.