Глава Роскомнадзора заявил о падении трафика YouTube в России

По его словам, у Google в России было множество серверов и очень много узлов с большим количеством абонентов. Каждый узел был подключён к серверу Google Global Cache.

Однако Google отказалась поддерживать эти кеширующие серверы, в них нет никаких вложений, поэтому многие деградировали. Какая-то часть серверов уже отключилась, отсюда и падение трафика YouTube. При этом падение трафика прежде всего происходит «на сетях фиксированной связи».

«Компания эти сервера перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Сервера деградируют, где-то выключились», — подчеркнул Липов.