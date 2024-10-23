Глава Роскомнадзора заявил о падении трафика YouTube в России

Опубликовано 23 октября 2024, 22:001 мин.
Глава Роскомнадзора заявил о падении трафика YouTube в РоссииДеградируют кеширующие серверы
Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов заявил о падении российского трафика YouTube. Липов отметил, что РКН видит падение трафика.
По его словам, у Google в России было множество серверов и очень много узлов с большим количеством абонентов. Каждый узел был подключён к серверу Google Global Cache.
Однако Google отказалась поддерживать эти кеширующие серверы, в них нет никаких вложений, поэтому многие деградировали. Какая-то часть серверов уже отключилась, отсюда и падение трафика YouTube. При этом падение трафика прежде всего происходит «на сетях фиксированной связи».
«Компания эти сервера перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Сервера деградируют, где-то выключились», — подчеркнул Липов.