Глава «Роскосмоса» допустил существование внеземных цивилизаций

Он отметил, что есть теория большого взрыва, но этот взрыв мог произойти только в обозримом космическом пространстве, но дальше могут быть ещё миры, которые человек не может увидеть. По его мнению, может быть бесчисленное количество факторов, благоприятных для появления внеземной жизни, в том числе разумной.

Рогозин рассказал и о воспоминаниях советских лётчиков, которые наблюдали неопознанные летающие объекты.

«Есть ли иная жизнь кроме нашей и есть ли у этой жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в её дальнейшее развитие. Не только мы ведь можем исследовать микробы, и нас могут исследовать подобно микробам», — поделился своим мнением Дмитрий Рогозин.