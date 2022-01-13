Глава "Роскосмоса" не желает видеть нового казахстанского министра на Байконуре

Помимо Рогозина о нежелании работать с Умаровым высказывался глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, все дело в крайне негативном отношении Умарова к русским. “Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью”, – заявил Примаков.

Однако сам Умаров обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что его образ излишне демонизируется.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аскара Умарова министром информации и общественного развития после прошедших массовых протестов в Казахстане.