Глава "Роскосмоса" не желает видеть нового казахстанского министра на Байконуре

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Глава "Роскосмоса" не желает видеть нового казахстанского министра на БайконуреИ не только он
Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале заявил, что на космодроме Байконур не желают видеть нового казахстанского министра.
На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем.
Дмитрий Рогозин
Глава «Роскосмоса»
Помимо Рогозина о нежелании работать с Умаровым высказывался глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, все дело в крайне негативном отношении Умарова к русским. “Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью”, – заявил Примаков.
Однако сам Умаров обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что его образ излишне демонизируется.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аскара Умарова министром информации и общественного развития после прошедших массовых протестов в Казахстане.
Источник: Telegram