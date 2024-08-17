Глава Роскосмоса обозначил даты начала освоения лунных ресурсов

Освоение и переработка лунных ресурсов может начаться после 2040 года, считает глава Роскосмоса Юрий Борисов. По его мнению, Луна обладает ценными полезными ископаемыми, такими как редкоземельные металлы и гелий, которые могут быть востребованы на Земле.

Борисов подчеркнул, что переход к промышленному освоению лунных ресурсов вероятен в будущем, отметив, что это может произойти не раньше середины XXI века. Он высказал своё мнение на форуме «Территория смыслов», добавив, что Луна имеет значительный потенциал для человечества.

Эксперт подчеркнул, что хотя эти планы находятся ещё в далёкой перспективе, они открывают новые горизонты для исследований и возможного использования лунных ресурсов.