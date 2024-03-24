Глава Роскосмоса объяснил перенос запуска «Союза МС-25» простыми словами

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил причину отмены запуска корабля «Союз МС-25» 21 марта, сравнив её с ситуацией, когда у автомобиля «закипает аккумулятор». По его словам, пуск был отменён за 20 секунд до запуска из-за неправильной работы реле терморегулятора.

Борисов подчеркнул, что исправление неисправности прошло успешно, а все электрические цепи были проверены. Он также отметил, что экипаж оставался в нормальном состоянии, благодаря высокой стрессоустойчивости космонавтов.

Стоит отметить, что запуск корабля «Союз МС-25» с трёхчленным экипажем был перенесён на субботу после отмены, произошедшей из-за просадки напряжения химического источника тока.