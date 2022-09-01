Глава «Роскосмоса» объяснил, почему Россия выйдет из проекта МКС

По словам Борисова, это технические и научные причины. К техническим относится критическое устаревание аппаратуры, из-за чего возникла опасность «лавинообразного выхода» её из строя. И когда этот процесс может начаться, сказать не может никто.

К научным причинам Борисов отнёс практически исчерпанные возможности по новым научным экспериментам. «В первую очередь это связано с наклонением её орбиты. С новой станции, которую будем запускать на полярную орбиту, мы будем видеть почти 100 процентов России. Кроме того, там другая радиационная ситуация, что очень важно для осуществления полётов в дальний космос», — заявил глава «Роскосмоса».