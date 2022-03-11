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Глава «Роскосмоса» оценил уход из России американского оператора спутниковой связи

Нужны свои орбитальные группировки
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил уход из России американского оператора спутниковой связи Globalstar.
Глава «Роскосмоса» оценил уход из России американского оператора спутниковой связи

Соответствующий комментарий чиновник опубликовал в своём Telegram. Он подчеркнул, что ни в войне, ни в мирной жизни нельзя достичь успеха без создания полноценных орбитальных спутниковых группировок связи.

«Говорил тысячу раз. Скажу и 1001-й: нельзя добыть побед в войне и успеха в мирной жизни без создания полноценных орбитальных группировок связи и наблюдения. Полагать, что скоро станет как прежде, и что мы снова сможем пользоваться чужими гео- и информационными космическими сервисами, — непростительная глупость», — отметил Дмитрий Рогозин.

Источник: Lenta.ru
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