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Глава Роскосмоса огласил предварительную дату падения на Землю неконтролируемой китайской ракеты
И показал потенциальную область ее падения
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин огласил предварительную дату падения на Землю неконтролируемой китайской ракеты. Также он поделился информацией о возможной области падения.
Нескольким ранее эксперты предупредили, что в ближайшее время на Землю может упасть ступень китайской ракеты Long March 5b. Напомним, что ступень должна была упасть в заранее обозначенное место в океане, однако этого так и не произошло.
По словам представителя Роскосмоса, ступень неконтролируемой ракеты может сойти с орбиты и упасть на Землю уже в эту субботу. Также Рогозин поделился на своей странице в соцсети Twitter картой с изображением возможной области падения. Так, согласно ее данным, на территорию России объект упасть не должен.