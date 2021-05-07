Глава Роскосмоса огласил предварительную дату падения на Землю неконтролируемой китайской ракеты

Нескольким ранее эксперты предупредили, что в ближайшее время на Землю может упасть ступень китайской ракеты Long March 5b. Напомним, что ступень должна была упасть в заранее обозначенное место в океане, однако этого так и не произошло.

По словам представителя Роскосмоса, ступень неконтролируемой ракеты может сойти с орбиты и упасть на Землю уже в эту субботу. Также Рогозин поделился на своей странице в соцсети Twitter картой с изображением возможной области падения. Так, согласно ее данным, на территорию России объект упасть не должен.