Глава «Роскосмоса» поведал, когда будет закончена Российская орбитальная станция

Глава «Роскосмоса» поведал, когда будет закончена Российская орбитальная станцияНачать ее формирование планируют уже в следующем году
Сформировать Российскую орбитальную станцию «Роскосмос» планирует за восемь лет — с 2024 по 2032 годы, рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов.
Российская орбитальная станция (РОС) будет полностью сформирована к 2032 году, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Начать полномасштабные работы по строительству станции планируется в 2024 году, а завершить основные работы — к 2030 году.
Борисов ожидает, что эффективность будущей станции будет значительно выше российского сегмента МКС. По его словам, «Роскосмос» критикуется «коллегами из финансово-экономического блока» за стоимость работ.
Ранее сообщалось, что запуск на орбиту Земли первого модуля станции — научно-энергетического — запланирован на конец 2027 года. Отправить в космос узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули РОС планируется за период с 2028 по 2030 годы.