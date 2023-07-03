Глава «Роскосмоса» поведал, когда будет закончена Российская орбитальная станция

Российская орбитальная станция (РОС) будет полностью сформирована к 2032 году, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Начать полномасштабные работы по строительству станции планируется в 2024 году, а завершить основные работы — к 2030 году.

Борисов ожидает, что эффективность будущей станции будет значительно выше российского сегмента МКС. По его словам, «Роскосмос» критикуется «коллегами из финансово-экономического блока» за стоимость работ.

Ранее сообщалось, что запуск на орбиту Земли первого модуля станции — научно-энергетического — запланирован на конец 2027 года. Отправить в космос узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули РОС планируется за период с 2028 по 2030 годы.